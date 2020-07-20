На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
- 26
Часто актори грають персонажів не свого віку, але все одно виглядають дуже органічно та правдоподібно. Проте в деяких випадках щось іде не так. До вашої уваги добірка акторів, які так і не змогли переконати нас у тому, що їхні герої насправді екранного віку.
Флоренція П'ю – роль Емі Марч у "Маленьких жінках"
На момент зйомок стрічки Флоренції було 22 роки, і вона точно не виглядала як 13-річна, граючи роль юної Емі. Сцена в класі, у якій героїню оточували справді 13-річні діти, лише підтвердила нашу невіру.
Це цікаво: ТОП 10 найкращих фільмів 2020-го
Пітер Дінклейдж – роль Тиріона Ланністера в "Грі престолів"
Це не кричуще правопорушення, оскільки в серіалі не було зазначено, скільки років Тиріону. Але ми знаємо, що він мав бути молодшим за Джеймі та Серсею на кілька років, що не зовсім відповідає дійсності, коли ми бачимо їх поруч.
Тобі Магвайр – роль Пітера Паркера у "Людині-павуку"
У свої 26 Тобі зіграв 17-річного Пітера. Це не є надзвичайною різницею у віці, хоч він і виглядав занадто дорослим для середньої школи. Більшою проблемою стало те, що на момент зйомок у "Людині-павуку 3" Тобі вже виповнилось 32 роки, а Пітеру мав би бути приблизно 21 рік.
Анджеліна Джолі – роль королеви Олімпії в "Александрі"
Джолі зіграла в цьому фільмі маму героя Коліна Фаррелла. Насправді вона на рік молодша, ніж він! Недивно, що їхні спільні сцени викликають когнітивний дисонанс.
Рейчел Мак-Адамс – роль Реджіни Джордж у "Крутих дівчатах"
Знакова роль акторки! Але Рейчел МакАдамс (і, чесно кажучи, більшість касту) геть не виглядала, як учениця вищої школи. У цій сцені вона схожа на юриста чи якогось іншого дорослого професіонала.
Наталі Портман – роль Падме Амідала в "Зоряних війнах: Атака клонів"
Вік персонажа не мав великого значення в приквелі трилогії, але було дивно, що 14-річна Наталі у фільмі "Зоряні війни: Прихована загроза у фантомній загрозі" виглядала так само, які в "Атаці клонів", яка вийшла 10 років по тому. Тим часом Енакіна в "Прихованій загрозі" зіграв маленький хлопчик, а вже через 10 років – дорослий Гайден Крістенсен
Дженніфер Лоренс – роль Джой Мангано у "Джой"
У 24 роки Дженніфер виглядала надто молодою, щоб грати жінку, якій за 30, та ще й з таким багажем проблем та життєвих перипетій.
Руперт Ґрінт – роль Рона Візлі в епілозі заключного фільму про Гаррі Поттера
Епілог показує події через 19 років після закінчення головної історії. 19 – не 30, не 40. То чому Рон у свої 36 виглядав так, ніби йому принаймні 50. Хто зробив Руперта Ґрінта таким?!
Алан Рак – роль Кемерона Фрая у "Феріс Бьюлер бере вихідний"
Це один з найкращих кіногероїв всіх часів, але при всій любові до нього – Кемерон Фрай не був переконливим підлітком. Можливо, на це вплинула стара душа його персонажа, або ж високий зріст актора, але у фільмі Алан Рук мав вигляд 29-річного, яким, власне, він і був під час зйомок.
Актори більшості підліткових драм (зокрема "Рівердейлу" та "Щоденника вампірів")
Ми розуміємо, що складно знайти справжніх підлітків для ролей в підліткових драмах. Але, погодьтесь, важко стримати усмішку, коли бачиш, як чоловік під 30 переживає, кого ж йому запросити на випускний. Це особливо помітно на прикладі Коула Спроуса з "Рівердейлу" та Ніни Добрев зі "Щоденника вампірів".
Читайте також: 5 найкращих фільмів з Віном Дізелем
-
16:40Науковці створили найбільшу 3D-карту видимого Всесвіту
-
16:35Чи корисно заміняти хліб на лаваш: пояснення експертів
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
16:12Sony обмежить можливості покупки PlayStation 5
-
15:53Стюардеса розповіла, чому під час польоту не варто користуватися навушниками
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:25У Німеччині машина Renault Zoe стала майже безкоштовною через субсидії на електромобілі
-
14:52Власники Google Pixel 4 XL зіткнулися з новою проблемою: цього разу гаджет ділиться на два
-
14:24Зухвала Могилевська позувала компанії напівголих пілотів: розкуте фото
-
13:59Несподівана зустріч оленя і кота підкорила мережу (відео)
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
13:28Кінець липня позбавить від проблем людей цих знаків Зодіаку
-
13:13Настя Каменських спокусила мережу гарячим образом у короткому платті
-
13:06Цукерберг переборщив зі сонцезахисним кремом і став героєм мемів: фотодобірка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:54Скільки у людей виникає думок за день
-
12:32Київські водії проїхали по сирому асфальту на Шулявському мості: епічне відео
-
12:18Досі вогонь: 53-річна Памела Андерсон показала голі фото у ліжку
-
11:57Британець обожнював ходити у бар, і ось що зробила його дружина
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
11:25Лише зубочистка і руки: хлопець показав лайфхак з кавуном
-
10:55Розкішна Кендалл Дженнер показала гарячі фото в бікіні
-
10:30Коли може початись масова вакцинація проти коронавірусу
-
09:51Квартира не для високих: це фото ванни здивувало мережу
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
07:21Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
- 19 липня
-
21:51У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
-
19:22Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці
-
17:25Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
-
10:50Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня
-
08:19Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
- 18 липня
-
22:53Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
-
21:24Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
-
19:23ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі
-
16:47Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
14:21ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?
-
12:51Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня
-
08:24Не зраджують бренду: аналітики назвали найбільш відданих водіїв
- 17 липня
-
21:02Спробуйте і ви: науковці назвали найпопулярніші рольові ігри для сексу
-
18:00Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш
-
16:06Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція
-
12:39Генрі Кавілл зібрав собі ігровий ПК: у скільки йому обійшовся комп