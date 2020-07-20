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10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив

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Jennifer Lawrence - фото 1
Jennifer Lawrence

Часто актори грають персонажів не свого віку, але все одно виглядають дуже органічно та правдоподібно. Проте в деяких випадках щось іде не так. До вашої уваги добірка акторів, які так і не змогли переконати нас у тому, що їхні герої насправді екранного віку.

Флоренція П'ю – роль Емі Марч у "Маленьких жінках"

На момент зйомок стрічки Флоренції було 22 роки, і вона точно не виглядала як 13-річна, граючи роль юної Емі. Сцена в класі, у якій героїню оточували справді 13-річні діти, лише підтвердила нашу невіру.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416605

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Пітер Дінклейдж – роль Тиріона Ланністера в "Грі престолів"

Це не кричуще правопорушення, оскільки в серіалі не було зазначено, скільки років Тиріону. Але ми знаємо, що він мав бути молодшим за Джеймі та Серсею на кілька років, що не зовсім відповідає дійсності, коли ми бачимо їх поруч.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416616

Тобі Магвайр – роль Пітера Паркера у "Людині-павуку"

У свої 26 Тобі зіграв 17-річного Пітера. Це не є надзвичайною різницею у віці, хоч він і виглядав занадто дорослим для середньої школи. Більшою проблемою стало те, що на момент зйомок у "Людині-павуку 3" Тобі вже виповнилось 32 роки, а Пітеру мав би бути приблизно 21 рік.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416618

Анджеліна Джолі – роль королеви Олімпії в "Александрі"

Джолі зіграла в цьому фільмі маму героя Коліна Фаррелла. Насправді вона на рік молодша, ніж він! Недивно, що їхні спільні сцени викликають когнітивний дисонанс.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416620

Рейчел Мак-Адамс – роль Реджіни Джордж у "Крутих дівчатах"

Знакова роль акторки! Але Рейчел МакАдамс (і, чесно кажучи, більшість касту) геть не виглядала, як учениця вищої школи. У цій сцені вона схожа на юриста чи якогось іншого дорослого професіонала.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416647

Наталі Портман – роль Падме Амідала в "Зоряних війнах: Атака клонів"

Вік персонажа не мав великого значення в приквелі трилогії, але було дивно, що 14-річна Наталі у фільмі "Зоряні війни: Прихована загроза у фантомній загрозі" виглядала так само, які в "Атаці клонів", яка вийшла 10 років по тому. Тим часом Енакіна в "Прихованій загрозі" зіграв маленький хлопчик, а вже через 10 років – дорослий Гайден Крістенсен

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416650

Дженніфер Лоренс – роль Джой Мангано у "Джой"

У 24 роки Дженніфер виглядала надто молодою, щоб грати жінку, якій за 30, та ще й з таким багажем проблем та життєвих перипетій.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416648

Руперт Ґрінт – роль Рона Візлі в епілозі заключного фільму про Гаррі Поттера

Епілог показує події через 19 років після закінчення головної історії. 19 – не 30, не 40. То чому Рон у свої 36 виглядав так, ніби йому принаймні 50. Хто зробив Руперта Ґрінта таким?!

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416651

Алан Рак – роль Кемерона Фрая у "Феріс Бьюлер бере вихідний"

Це один з найкращих кіногероїв всіх часів, але при всій любові до нього – Кемерон Фрай не був переконливим підлітком. Можливо, на це вплинула стара душа його персонажа, або ж високий зріст актора, але у фільмі Алан Рук мав вигляд 29-річного, яким, власне, він і був під час зйомок.

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416653

Актори більшості підліткових драм (зокрема "Рівердейлу" та "Щоденника вампірів")

Ми розуміємо, що складно знайти справжніх підлітків для ролей в підліткових драмах. Але, погодьтесь, важко стримати усмішку, коли бачиш, як чоловік під 30 переживає, кого ж йому запросити на випускний. Це особливо помітно на прикладі Коула Спроуса з "Рівердейлу" та Ніни Добрев зі "Щоденника вампірів".

10 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив - фото 416656

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Джерело: buzzfeed
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