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Том і Джеррі у реальному житті: веселе відео з котом і мишею стало хітом мережі

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Том і Джеррі у реальному житті: веселе відео з котом і мишею стало хітом мережі - фото 1

У китайській соціальній мережі Weibo став вірусним ролик, на якому миша, тікаючи від кота, ховається у нього під животом. Кумедні кадри вже оцінили мільйони користувачів. Вони відзначають, що ці двоє нагадують їм головних героїв легендарного мультфільму "Том і Джеррі".

На опублікованому відео показано, як чорно-білий кіт наздоганяє крихітну мишу. Але, ймовірно, "мисливець" не був зацікавлений в тому, щоб заподіяти шкоду гризунові, і в якийсь момент він втомився та припинив погоню. Саме тоді миша зробила несподіваний хід, сховавшись у хижака під животом.

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"На початку відео миша нерухома – це реакція на страх і особлива стратегія, яку використовують багато тварин. Таким чином "жертва" спробує зупинити погоню в надії, що агресор дасть їй спокій. Той факт, що миша ховається у кота під живіт, напевно, пов'язаний з тим, що вона шокована, дезорієнтована і, отже, не думає раціонально", – розповів клінічний консультант по поведінці тварин Керолайн Кларк.

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Джерело: dailymail
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