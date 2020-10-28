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Холостячка Хелловін

Коли вдома підлога з підігрівом: епічне відео з котами підкорює мережу

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Коти і підлога з підігрівом - фото 1
Коти і підлога з підігрівом

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже вони можуть за мить розсмішити чи розчулити. Так трапилось і з героями цього відео!

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився кумедним відео з котами, яке за кілька годин піднялось у тренди. Річ у тому, що допис зібрав понад 102 тисячі балів та більше як тисячу коментарів.

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На ролику можна побачити звичайну підлогу в помешканні, на які дуже розслаблено відпочиває чимало кошенят. Як зазначив автор, ось що трапляється, коли підлога з підігрівом. І це важко назвати мінусом, адже і людям, і котам це приносить тільки комфорт і гарний настрій.

What happens when you have heated tile flooring from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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