Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв

У мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Том і Джеррі", який знову поверне на екрани боротьбу знаменитих кота і миші. Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь більше про кіно на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Warner Bros. здивувала фанатів першим офіційним промо до стрічки "Том і Джеррі", дата виходу якої запланована вже на 5 березня 2021 року.

І ще: Чорна Красуня: дивіться трейлер драми з зіркою Гри престолів

Нова картина поєднує живу зйомка з реальними акторами, а також мультиплікаційних персонажів. Схожий трюк глядачі могли бачити у серії фільмів про Гарфілда, але тут майже всі тварини будуть ілюстрованими. Сюжет розповість про те, як Том і Джеррі вирішили почати нове життя у великому місті, але й там доля звела їх разом в одному із найдорожчих готелів світу.

У головних ролях знялись: Хлоя Морець, Роб Делані, Майкл Пенья, Кен Джонг та інші.

Том і Джеррі 2021, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Найщасливіший сезон: дивіться трейлер фільму про ЛГБТ-пару з зіркою Сутінок