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Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
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У мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Том і Джеррі", який знову поверне на екрани боротьбу знаменитих кота і миші. Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь більше про кіно на Радіо МАКСИМУМ!
Кіностудія Warner Bros. здивувала фанатів першим офіційним промо до стрічки "Том і Джеррі", дата виходу якої запланована вже на 5 березня 2021 року.
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Нова картина поєднує живу зйомка з реальними акторами, а також мультиплікаційних персонажів. Схожий трюк глядачі могли бачити у серії фільмів про Гарфілда, але тут майже всі тварини будуть ілюстрованими. Сюжет розповість про те, як Том і Джеррі вирішили почати нове життя у великому місті, але й там доля звела їх разом в одному із найдорожчих готелів світу.
У головних ролях знялись: Хлоя Морець, Роб Делані, Майкл Пенья, Кен Джонг та інші.
Том і Джеррі 2021, дивитись трейлер фільму онлайн:
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