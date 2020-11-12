Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Чорна Красуня: дивіться трейлер драми з зіркою Гри престолів

  • 20
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Disney представив трейлер драми "Чорна Красуня". Фільм заснований на однойменній книзі Анни Сьюелл, в якій Чорний Красунчик був чоловічої статі.

У фільмі зіграли такі зірки, як Макензі Фой ("Інтерстеллар"), Іен Глен ("Гра престолів") та інші. Коня озвучує Кейт Вінслет.

Це цікаво: Найщасливіший сезон: дивіться трейлер фільму про ЛГБТ-пару з зіркою Сутінок

Картина за романом британської письменниці Анни Сьюелл розповідає про коня на прізвисько Чорна Красуня, яка стає найкращим другом для дівчинки, що втратила батьків, і допомагає їй пережити втрату. Фільм вийде на стрімінговому сервісі Disney + 27 листопада.

Відзначимо, що книгу Сьюелл екранізували і раніше. Зокрема, в 1994 році вийшла картина, в якій знімалися Шон Бін, Девід Тьюліс та Ендрю Нотт.

І ще: ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 205
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 1993
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2636510
Загрузка...
Новини