Чорна Красуня: дивіться трейлер драми з зіркою Гри престолів

Disney представив трейлер драми "Чорна Красуня". Фільм заснований на однойменній книзі Анни Сьюелл, в якій Чорний Красунчик був чоловічої статі.

У фільмі зіграли такі зірки, як Макензі Фой ("Інтерстеллар"), Іен Глен ("Гра престолів") та інші. Коня озвучує Кейт Вінслет.

Це цікаво: Найщасливіший сезон: дивіться трейлер фільму про ЛГБТ-пару з зіркою Сутінок

Картина за романом британської письменниці Анни Сьюелл розповідає про коня на прізвисько Чорна Красуня, яка стає найкращим другом для дівчинки, що втратила батьків, і допомагає їй пережити втрату. Фільм вийде на стрімінговому сервісі Disney + 27 листопада.

Відзначимо, що книгу Сьюелл екранізували і раніше. Зокрема, в 1994 році вийшла картина, в якій знімалися Шон Бін, Девід Тьюліс та Ендрю Нотт.

І ще: ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора