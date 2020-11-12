На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чорна Красуня: дивіться трейлер драми з зіркою Гри престолів
-
- 20
Disney представив трейлер драми "Чорна Красуня". Фільм заснований на однойменній книзі Анни Сьюелл, в якій Чорний Красунчик був чоловічої статі.
У фільмі зіграли такі зірки, як Макензі Фой ("Інтерстеллар"), Іен Глен ("Гра престолів") та інші. Коня озвучує Кейт Вінслет.
Це цікаво: Найщасливіший сезон: дивіться трейлер фільму про ЛГБТ-пару з зіркою Сутінок
Картина за романом британської письменниці Анни Сьюелл розповідає про коня на прізвисько Чорна Красуня, яка стає найкращим другом для дівчинки, що втратила батьків, і допомагає їй пережити втрату. Фільм вийде на стрімінговому сервісі Disney + 27 листопада.
Відзначимо, що книгу Сьюелл екранізували і раніше. Зокрема, в 1994 році вийшла картина, в якій знімалися Шон Бін, Девід Тьюліс та Ендрю Нотт.
І ще: ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
21:38Біллі Айліш прогулюється порожнім торговим центром у новому кліпі Therefore I Am
-
21:2213 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:57Блогер перевірив автономність iPhone 12 Pro Max: вражає чи ні?
-
20:38Nike випустила кросівки Air Jordan XI Adapt з автоматичними шнурівками
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:57Рецепт антизастудного морсу: корисно, ще й смачно
-
19:42Не найбезпечніший: дивіться, як Kia Seltos пройшов краш-тест
-
19:21Шевченко прокоментував помилку Луніна в матчі збірної України з Польщею
-
19:13MacBook Air на процесорі M1 обійшов топові моделі на Intel: результати бенчмарків
-
18:53Як зберегти фігуру взимку, щоб не довелося худнути до літа
-
18:42Дівчина купила своїй кішці ошийник з GPS: він допоміг викрити пухнасту морду
-
18:23Virgin Hyperloop провела перші пасажирські перевезення: як це було
-
18:16Донька Демі Мур виклала в мережу рідкісні фото мами: серед них є й дуже відверті кадри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:05Гороскоп на 13 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
17:50Чорна Красуня: дивіться трейлер драми з зіркою Гри престолів
-
17:42Щоденне вживання цих продуктів може спровокувати підвищений тиск
-
17:20Ексдівчина Бреда Пітта показала себе без макіяжу
-
17:13Ford Mustang з фільму Викрасти за 60 секунд виставили на продаж
-
16:52Порада трихолога: чи можна користуватися феном людям з тонким волоссям
-
16:42Фанати давно підозрювали: Міша Коллінз розкрив секрет Кастіеля з серіалу Надприродне
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
16:09Представлено Exynos 1080 – інноваційний мобільний процесор від Samsung
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада
-
07:23Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
- 11 листопада
-
21:40ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
20:20Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
- 10 листопада
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх
-
11:20Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада
-
07:20Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень
- 09 листопада
-
20:20Секс-експертка розповіла, чому жінки перестають спати зі своїми партнерами (18+)
-
17:30Зеленський заразився COVID-19: що відомо про стан президента
-
17:22Вистачить надовго: ТОП-5 автономних смартфонів на ринку