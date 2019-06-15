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Том Хенкс викрав картонну копію себе: кумедне відео

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Том Хенкс – не такий уже й "хороший хлопець" - фото 1
Том Хенкс – не такий уже й "хороший хлопець" / gettyimages

Популярний голлівудський актор Том Хенкс прийшов у гості до телеведучого Джиммі Кіммела та побився об заклад з ним в ефірі. Джиммі заявив, що актор завжди дуже правильний і ніколи не робив нічого поганого, наприклад, не крав. Це дає акторові великий кредит довіри і репутацію "хорошого хлопця".

Щоб перевірити це, Том Хенкс побився об заклад, що піде в сувенірну крамницю The Hollywoodland Experience (вона розташована через дорогу від студії) і винесе звідти картонну версію себе.

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Усе, за що мене можуть заарештувати, так це за те, що я занадто милий, – говорить Хенкс, покидаючи студію.

Прогулюючись вулицею, Том серйозно здивував перехожих, особливо дівчину, яка продавала хот-доги (він попросив її зробити один і пообіцяв забрати на зворотному шляху). Більш того, він спробував звести двох людей у магазинчику, але вчасно згадав, що у нього інше завдання.

Дорогою до себе картонного він ще встиг познущатися з Метта Деймона (це треба бачити). А потім просто забрав свою картонку і сказав: "Я Том Хенкс, і я це забираю". При цьому він захопив ще парочку "Оскарів", додавши, що їх ніколи не буває багато.

Загалом, до Кіммела актор повернувся переможцем (і з хот-догом в руках).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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