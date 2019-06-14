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Чорнобиль від НВО вляпався у гучний скандал (відеофакт)

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Наразі Примаченко не планує звертатися до юристів - фото 1
Наразі Примаченко не планує звертатися до юристів / HBO.com

Після успіху серіалу Чорнобиль американського каналу HBO, в мережі стали з'являтися претензії від людей про нібито використання в фільмі матеріалів без дозволу або вказівки їх автора.

Так український режисер Андрій Приймаченко заявив, що його відео використовували в міні-серіалі без дозволу.

І ще: Чорнобиль: творці серіалу мають намір дозняти продовження

Йдеться про візуалізацію записів телефонних переговорів 26 квітня 1986 року диспетчера ЦППЗ (центрального пункту пожежного зв'язку) з диспетчерами ВПЧ (воєнізованої пожежної частини) Чорнобильської АЕС.

Це відео завантажено в YouTube на каналі Студія Передова 18 березня 2013 року, і автором його є Андрій Примаченко. Аналогічне відео є в першій серії міні-серіалу НВО Чорнобиль. Примаченко сказав, що команда творців серіалу не зв'язувалася з ним щодо використання контенту.

Поки він не планує звертатися до юристів щодо розв'язання цього питання, сподіваючись, що з ним будуть контактувати з приводу інциденту.

Читайте також: Чорнобиль: місцями зйомок серіалу запустять екскурсії

Джерело: detector
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