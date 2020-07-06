Названі фільми 90-х, які переглядають найчастіше

Експерти з'ясували, які фільми 90-х досі залишаються найпопулярнішими у світі та перевірили частоту пошуків в інтернеті.

Компанія провела аналіз за запитами фільмів 90-х в ста країнах світу і з'ясувала, що найпопулярнішим виявився Форест Гамп, знятий в 1992 році.

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На другому місці опинився Сам вдома 1990 року. Третє місце розділили Парк Юрського періоду 1993 року і Привид 1990 року. Наступним виявився Титанік 1999 року і Люди в чорному 1997-го. Далі йдуть мультфільм Король Лев, знятий в 1994 році, після нього мультфільм Алладін 1992 року.

В Японії найпопулярнішим фільмом виявився Термінатор 2: Судний день 1991 року, а в Новій Зеландії Армагеддон 1998 року.

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