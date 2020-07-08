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10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям

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Повне ім'я зірки – Робін Ріанна Фенті - фото 1
Повне ім'я зірки – Робін Ріанна Фенті / gettyimages

Деякі зірки мають яскраві псевдоніми, що помітні неозброєним оком. Ви ж точно не думали, що Lady Gaga – це справжнє ім'я Стефані Джоанн Анджеліни Джерманотти. Проте дехто в Голлівуді обрав настільки природне сценічне ім'я, що ви й не здогадувались, що це – псевдо.

Ми покопались у біографії голлівудських зірок та виявили, що досі не знали їх справжніх імен і прізвищ. Повірте, ви теж будете здивовані новими фактами про своїх кумирів.

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Наталі Портман → Нета-Лі Гершлаг

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414679

Ніна Добрев → Ніколіна Константинова Добрева

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414678

Джіджі Хадід → Джелена Нура Хадід

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414681

Міла Куніс → Мілена Марківна Куніс

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414684

Аліша Кіз → Аліша Аугелло-Кук Дін

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414685

Олівія Вайлд → Олівія Джейн Кокберн

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414688

Люсі Хейл → Карен Люсіль Хейл

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414677

Кіт Герінґтон → Крістофер Кейтсбі Герінґтон

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414690

Бруно Марс → Пітер Джин Ернандес

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414680

Елтон Джон → Реджинальд Кеннет Дуайт

10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям - фото 414682

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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