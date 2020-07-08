10 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям

Деякі зірки мають яскраві псевдоніми, що помітні неозброєним оком. Ви ж точно не думали, що Lady Gaga – це справжнє ім'я Стефані Джоанн Анджеліни Джерманотти. Проте дехто в Голлівуді обрав настільки природне сценічне ім'я, що ви й не здогадувались, що це – псевдо.

Ми покопались у біографії голлівудських зірок та виявили, що досі не знали їх справжніх імен і прізвищ. Повірте, ви теж будете здивовані новими фактами про своїх кумирів.

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Наталі Портман → Нета-Лі Гершлаг

Ніна Добрев → Ніколіна Константинова Добрева

Джіджі Хадід → Джелена Нура Хадід

Міла Куніс → Мілена Марківна Куніс

Аліша Кіз → Аліша Аугелло-Кук Дін

Олівія Вайлд → Олівія Джейн Кокберн

Люсі Хейл → Карен Люсіль Хейл

Кіт Герінґтон → Крістофер Кейтсбі Герінґтон

Бруно Марс → Пітер Джин Ернандес

Елтон Джон → Реджинальд Кеннет Дуайт

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