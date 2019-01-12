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Том Харді втретє став батьком: хлопчика назвали на честь улюбленого героя актора

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Том Харді - фото 1
Том Харді / isntagram

Зіркове подружжя Том Харді і Шарлотта Райлі знову стали батьками – у пари народився син, повідомляє.

Новонародженому вибрали ім'я на честь одного зі знаменитих героїв, якого любить Том Харді. Так, актор вирішив назвати сина Форрестом – на честь Форреста Гампа, якого колись зіграв Том Хенкс. Відомо, що 41-річний Харді просто обожнює цей фільм, тому що він теж брав участь у зйомках.

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Том Харді і Шарлотта Райлі - фото 300662
Том Харді і Шарлотта Райлі

Варто відзначити, що імените подружжя довго приховували появу дитини. Про вагітність Шарлотти Райлі стали підозрювати лише влітку 2018 року, коли актриса вийшла на червону доріжку в підозріло широкому платті. Однак і тоді пара не коментувала ймовірне очікування малюка.

Син Форрест став другою спільною дитиною пари. Також 41-річний актор виховує 10-річного сина Луї від першого шлюбу.

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Джерело: dailymail
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