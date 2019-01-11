Леонардо Ді Капріо застали за поцілункому з 21-річною коханою: фотофакт

Парочка відпочивала в одному з ресторанів Нью-Йорка.

Відомого голлівудського актора Леонардо Ді Капріо і його кохану, пасербицю Аль Пачіно Камілу Морроне застали за поцілунками в одному з нью-йоркських ресторанів.

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44-річний актор і 21-річна модель не приховували почуттів на публіці. І хоч Леонардо надів велику, чорну кепку, що приховує обличчя, спритні папарацці все одно змогли впізнати його і підловити в обіймах коханої. Відзначимо, що пара зустрічається з минулої весни. Почали ходити чутки, що Ді Капріо незабаром поведе молоду кохану під вінець.

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