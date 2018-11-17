Том Харді став командором ордена Британської імперії

Нагороду за заслуги в драматургії він отримав з рук Принца Вільяма / twitter

Англійський актор Том Харді отримав орден Британської імперії.

Англійський актор театра та кіно Том Харді став командором ордена Британської імперії. Про це повідомляє офіційний Twitter Королівської сім'ї.

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Нагороду за заслуги в драматургії він отримав з рук Принца Чарльза в Букінгемському палаці. Актор Том Харді прославився завдяки своїм ролям у таких голлівудських стрічках, як: "Темний лицар: відродження легенди", "Воїн", "Шалений Макс: дорога люті", "Дюнкерк", телевізійному серіалі "Табу".

Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm — The Royal Family (@RoyalFamily) 16 листопада 2018 р.

До речі, з 2010 року Харді є послом благодійного фонду принца Чарльза, а також добре знайомий з його молодшим сином Гаррі, тому він навіть був серед запрошених гостей на його весіллі влітку цього року.

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