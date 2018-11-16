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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Найкращі серіали 2018 року за версією Time

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Другий сезон серіалу Атланта названий критиками "найбільш непередбачуваним" - фото 1
Другий сезон серіалу Атланта названий критиками "найбільш непередбачуваним" / theringer.com

Американський журнал Time склав рейтинг найкращих серіалів 2018 року.

Лідером рейтингу виявилося телевізійне шоу Вбиваючи Єву. Головною героїнею серіалу є наймана вбивця з російським корінням на ім'я Вілланель. На неї починає полювання співробітниця британської розвідки MI5 Єва Поластрі.

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На другому місці йде психологічний трилер Гострі предмети, головну роль в якому виконала Емі Адамс. Він присвячений журналістці, яка повертається в рідне місто, щоб написати статтю про вбивство дівчини. А замикає трійку лідерів другий сезон серіалу Атланта, названий критиками "найбільш непередбачуваним". Також потрапили в перелік Патрік Мелроуз, В кращому світі, Будинок з терасою: Відкриваючи нові двері, другий сезон шоу Кігті, Моя геніальна подруга, Повернення додому і Поза.

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Джерело: time.com
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