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Десь плаче один Девід Фінчер: у Китаї змінили фінал "Бійцівського клубу"
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У китайських онлайн-кінотеатрах вперше відбувся реліз фільму "Бійцівський клуб", знятий Девідом Фінчером у 1999 році. При цьому картина отримала альтернативний фінал.
Увага, якщо ви не бачили "Бійцівський клуб", то читати далі не варто. А все тому, що опис міститиме спойлери до оригінальної стрічки. Vice також розповів, яких саме змін зазнав фінал фільму.
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Обережно, спойлери до "Бійцівського клубу"!
"Бійцівський клуб" Фінчера закінчується тим, що "оповідач" (Едвард Нортон) вбиває своє альтер его Тайлера Дердена (Бред Пітт). Після цього він разом із Марлою Сінгер (Хелена Бонем Картер) спостерігає, як за вікном вибухають будівлі, тобто анархістський план Дердена спрацював.
Китайський сервіс Tencent Video показав версію фільму, де у фіналі немає вибухів. Натомість на екрані з'являється текст, у якому йдеться про те, що поліція завдяки підказці Дердена знешкодила бомбу та запобігла вибуху. Самого Тайлера відправили до психіатричної лікарні, звідки він вийшов у 2012 році.
Vice пише, що неясно, із чим саме пов'язана зміна фіналу: із самоцензурою чи з розпорядженням влади. За інформацією видання, фільм відредагував власник авторських прав, а потім версію схвалив уряд країни.
Оригінальну версію "Бійцівського клубу" показували у китайських кінотеатрах лише під час Шанхайського міжнародного кінофестивалю, але більшість мешканців країни дивилися на піратських сайтах. Користувачі китайських соцмереж залишилися незадоволені альтернативним фіналом картини.
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