Том Гіддлстон святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото

9 лютого відомий кіноактор Том Гіддлстон святкує день народження: йому виповнюється 41 рік! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Томом Гіддлстоном за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Томом Гіддлстоном, який стає лише популярнішим із кожною новою стрічкою. Його герої підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони глядачів, проте він зіграв у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

Том Гіддлстон розповів усе про Локі за 30 секунд у новому відео від Marvel

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

LEGO випустить новий набір з півметровим молотом Тора