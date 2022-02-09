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Том Гіддлстон святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото

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фільми з Томом Гіддлстоном - фото 1
фільми з Томом Гіддлстоном

9 лютого відомий кіноактор Том Гіддлстон святкує день народження: йому виповнюється 41 рік! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Томом Гіддлстоном за одним кадром.

Кінолюбителі чекають на фільми з Томом Гіддлстоном, який стає лише популярнішим із кожною новою стрічкою. Його герої підкорюють глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в актора є основні ролі, за якими його знають мільйони глядачів, проте він зіграв у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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