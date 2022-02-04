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LEGO випустить новий набір з півметровим молотом Тора
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Як відомо, з LEGO можна зібрати все, що завгодно. На цей раз компанія анонсувала новий набір по всесвіту Marvel. Його фішкою стане молот Тора, Мйольнір.
Новий набір LEGO присвятила "Сазі Безкінечності", що зв'язує супергеройські фільми Marvel між собою. Компанія наголосила, що модель молота Тора розроблена для дорослих шанувальників кіновсесвіту. Мало того, що конструктор містить майже 1000 елементів, то ще й висота молота у зібраному вигляді становить пів метра, а ширина — 29 сантиметрів. Руйнівну зброю утримує підставка з табличкою, на якій написано "Мйольнір" та логотипом саги.
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Але й це ще не все — всередині молот не такий простий, як здається. За дверцятами, що відкриваються, в зброї Тора заховані маленькі Lego-копії рукавички нескінченності Таноса, куб Тесеракта, наділений могутньою силою, і вогонь Одіна. Не залишили набір з молотом Тора та без мініатюрної фігурки самого героя.
Набір з'явиться у магазинах з 1 березня 2022 року, а кпити повнорозмірний молот LEGO можна буде за 99 доларів.
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