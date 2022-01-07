Токіо вперше за кілька років засипало снігом: відео з соцмереж

Столиця Японії вперше за 4 роки стикнулась з серйозними снігопадами, через які зупинився звичайний ритм життя міста і постраждали десятки осіб. У мережі показали, який вигляд має Токіо зараз.

6 січня у Токіо та прилеглих районах почався сильний снігопад, який неабияк здивував містян, оскільки останні 4 роки тут не було звичної для українців зими, передає Радіо MAXIMUM. Однак стихія не лише перетворила місто у казкове, а й завдала чимало шкоди.

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За останню добу у Токіо довелось зупинити майже весь рух транспорту, а у лікарнях опинилось 52 людини з травмами через негоду. Також було скасовано близько 100 внутрішніх авіарейсів, а перша у світі високошвидкісна лінія Токайдо-сінкансен працює у значно повільнішому режимі. Хоч негода і серйозно ускладнила життя японців та мандрівників, але вони діляться засніженими кадрами Токіо у соцмережах:

Unas fotos de la nevada que ha caído hoy en Tokio, donde la agencia meteorológica nipona ha emitido por primera vez en cuatro años una alerta por las precipitaciones. Cuidadín con el hielo. pic.twitter.com/RyazPS1FLq — María Roldán (@mroldana) January 6, 2022

Dat zorgde voor veel hinder, bijvoorbeeld bij het vliegverkeer



Maar in ruil waren er ook mooie landschappen Zoals Disneyland in Tokio, bedekt onder een laagje sneeuwpic.twitter.com/4CqRqqIP4Z — Martijn Peters (@MartijnPeters_) January 7, 2022

Sneeuw in Tokio



Het Japanse Meteorologische Agentschap kondigde zelfs een "zware sneeuwval alarm" aan Dat was van 2018 geleden. Er kon tot 10 cm in 12u vallen



Het is ongewoon om zoveel sneeuw te zien in januari in deze regio van Japan pic.twitter.com/Oq8xR40a5T — Martijn Peters (@MartijnPeters_) January 7, 2022

Tokyo saw its first heavy snowfall in four years. Central Tokyo had 10 centimeters of snow by Thursday evening, with traffic remaining disrupted on Friday. Reuters photos https://t.co/6w70TnBaP8 pic.twitter.com/JOLn2jGSXN — The Japan Times (@japantimes) January 7, 2022

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