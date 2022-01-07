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Токіо вперше за кілька років засипало снігом: відео з соцмереж

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У Токіо вперше за 4 роки серйозно засніжило - фото 1
У Токіо вперше за 4 роки серйозно засніжило / twitter.com/Atsushi_Takeoka

Столиця Японії вперше за 4 роки стикнулась з серйозними снігопадами, через які зупинився звичайний ритм життя міста і постраждали десятки осіб. У мережі показали, який вигляд має Токіо зараз.

6 січня у Токіо та прилеглих районах почався сильний снігопад, який неабияк здивував містян, оскільки останні 4 роки тут не було звичної для українців зими, передає Радіо MAXIMUM. Однак стихія не лише перетворила місто у казкове, а й завдала чимало шкоди.

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За останню добу у Токіо довелось зупинити майже весь рух транспорту, а у лікарнях опинилось 52 людини з травмами через негоду. Також було скасовано близько 100 внутрішніх авіарейсів, а перша у світі високошвидкісна лінія Токайдо-сінкансен працює у значно повільнішому режимі. Хоч негода і серйозно ускладнила життя японців та мандрівників, але вони діляться засніженими кадрами Токіо у соцмережах:

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