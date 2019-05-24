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Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста
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Талановитий фотограф показав столицю Японії з найвищих споруд міста. Таким Токіо точно не бачать туристи!
Знайомтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – італійський фотограф, який за останній рік об'їздив країну у пошуках найкрасивіших місць. Йому вдалось побувати у різних куточках Італії від Риму до Венеції, від Флоренції до Доломітів, щоб показати казкову природу та архітектуру. Нещодавно йому вдалось втілити у реальність давню мрію та навідатись до Токіо.
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"За час мого перебування у Токіо я побував у кількох із найвищих будівель міста, приміром, споруду столичного керівництва, Токійську вежу та Токійське небесне дерево. З кожного з цих міст відкривався захопливий вид на місто, особливо під час заходу сонця та вночі", – поділився Давид.
Автор всіх фото: Davide Sasso
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