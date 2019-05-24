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Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста

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Токіо з висоти - фото 1
Токіо з висоти / Davide Sasso

Талановитий фотограф показав столицю Японії з найвищих споруд міста. Таким Токіо точно не бачать туристи!

Знайомтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – італійський фотограф, який за останній рік об'їздив країну у пошуках найкрасивіших місць. Йому вдалось побувати у різних куточках Італії від Риму до Венеції, від Флоренції до Доломітів, щоб показати казкову природу та архітектуру. Нещодавно йому вдалось втілити у реальність давню мрію та навідатись до Токіо.

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"За час мого перебування у Токіо я побував у кількох із найвищих будівель міста, приміром, споруду столичного керівництва, Токійську вежу та Токійське небесне дерево. З кожного з цих міст відкривався захопливий вид на місто, особливо під час заходу сонця та вночі", – поділився Давид.

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Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329780

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329781

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329782

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329783

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329784

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329785

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329786

Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста - фото 329787

Автор всіх фото: Davide Sasso

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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