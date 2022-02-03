Той момент, коли навушники дешевші: представлено чохол Gucci для AirPods Max

Якщо для когось фірмовий чохол для зберігання AirPods Max здається дуже простим і непримітним, завжди можна придивитися до рішень сторонніх компаній. Наприклад, знаменитий італійський модний бренд Gucci випустив фірмову сумку для транспортування навушників.

Чохол для AirPods Max входить до лінійки сумок Ophidia. Він виконаний з неопрену та віскози з елементами з коричневої шкіри, пише Gizmochina.

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Усередині нього надруковано латинське слово Hodiernum, що позначає "що належить справжньому". Крім того, передбачений ремінь із регулюванням довжини, що дозволяє носити його на плечі як звичайну сумку. Також є невелика кишенька для карток.

На сайті Gucci нічого не сказано про наявність у чохлі магнітів, як в оригінальному аксесуарі Apple. Вони, нагадаємо, відповідають за переведення навушників у сплячий режим зі зниженим енергоспоживанням.

Модний аксесуар оцінений у $980, натомість самі навушники AirPods Max у США коштують $549.

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