Точний прогноз погоди 11 січня в України

Погода на сьогодні 11 січня в Україні

11 січня в Україні очікується нестабільна погода з морозами та посиленням вітру.

11 січня, у п'ятницю, по всій країні, окрім півночі та заходу, очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, а вітер посилиться до 15-20 м/с. У Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях – хуртовини та снігопади.

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У Києві 11 січня істотних опадів не прогнозується, а температура вдень коливатиметься на рівні -4-6, вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -4-6

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -4-6

Тернопіль -4-6

Рівне -4-6

Луцьк -4-6

Вінниця -4-6

Хмельницький -4-6

Житомир -4-6

Чернігів -4-6

Черкаси -2-6

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон +2+4

Полтава -1+1

Суми -3-5

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ -1+1

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