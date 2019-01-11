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Точний прогноз погоди 11 січня в України

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Погода на сьогодні 11 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 11 січня в Україні

11 січня в Україні очікується нестабільна погода з морозами та посиленням вітру.

11 січня, у п'ятницю, по всій країні, окрім півночі та заходу, очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, а вітер посилиться до 15-20 м/с. У Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях – хуртовини та снігопади.

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У Києві 11 січня істотних опадів не прогнозується, а температура вдень коливатиметься на рівні -4-6, вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Точний прогноз погоди 11 січня в України - фото 300029
  • Ужгород -1-3
  • Львів -4-6
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -4-6
  • Тернопіль -4-6
  • Рівне -4-6
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця -4-6
  • Хмельницький -4-6
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -4-6
  • Черкаси -2-6
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон +2+4
  • Полтава -1+1
  • Суми -3-5
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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