ТНМК презентував новий кліп на честь Дня захисників і захисниць України

До Дня захисників і захисниць України Головне управління комунікацій Збройних сил України та учасники гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот) та Олександр Сидоренко (Фоззі) презентували пісню "Піксель боронить своє".

Композиція розповідає молодшому поколінню про пригоди супергероя Пікселя, який є збірним образом українських воїнів. Дивіться ролик на новий трек на YouTube.

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Пісню написали Фагот і Фоззі, учасники легендарного гурту "Танок на Майдані Конго". Презентація композиції присвячена Дню захисників та захисниць – часу, коли освітяни та батьки пояснюють молодшому поколінню контекст, причини й наслідки сучасної російсько-української війни, вшановуючи мужність і героїзм захисників України.

"Піксель боронить своє" / Кадр з відео

За сюжетом анімованого кліпу на пісню "Піксель боронить своє", під час уроку історії дівчинка малює свого тата-захисника. Починається тривога, вона спускається в укриття. У момент загрози з'являється Піксель – герой, готовий боротися за кожного українця, охороняючи небо, землю й море. Разом із ним на захист стають видатні українці попередніх епох, символи національного спротиву і навіть літери української абетки.

Зазначимо, що це вже друге відео про пригоди Пікселя – перше вийшло 24 лютого 2024 року та зібрало більше мільйона переглядів на різних майданчиках. За підтримки Міністерства освіти і науки України ролик був включений до освітньої програми "Всеукраїнська школа онлайн" для предмету "Історія" у 5 класі та використовувався з навчальною метою в закладах освіти.

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