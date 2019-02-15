БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали: новий романтичний кліп зачарує вас

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив клiп на нову композицію під назвою "Зорі запалали". Це – найромантичніша пісня з майбутнього альбому. Дивіться і насолоджуйтеся!

Новий клiп БЕZ ОБМЕЖЕНЬ знімали в одному з найдивовижніших місць Португалії на березі Атлантичного океану. У вiдео зображене справжнє кохання, і від краси деяких кадрiв перехоплює подих. Режисером романтичного ролика став Влад Разіховський.

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"Життя є швидкоплинним і бурхливим океаном. Часто боротьба з його хвилями забирає весь час і сили. Ми забуваємо телефонувати, приїздити в гості, забуваємо просто сказати "люблю" своїм близьким. Давайте частіше згадувати, що для нас є головним в житті. Не втрачайте свої зорі. Цінуйте і бережіть їх, допоки вони палають", – прокоментував посил кліпу лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

Дивитися онлайн новий кліп БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали:

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