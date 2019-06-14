ТНМК – Ми Смішили Бога: ностальгійний кліп, який повертає в дитинство

Гурт ТНМК до свого дня народження випустив ретро кліп на новий трек "Ми смішили Бога", який викликає ностальгію. Зацініть відео і дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт Танок на майдані Конґо 14 червня відсвяткував свій 21 день народження. До такого свята музиканти випустили новий сингл "Ми смішили Бога" і кліп на нього. Відео у стилі ретро показує кадри учасників команди від зовсім малого віку і до сьогодні. Дуже атмосферна робота точно не залишить байдужими відданих шанувальників ТНМК.

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Дивитись новий кліп онлайн ТНМК – Ми смішили Бога:

Текст пісні ТНМК – Ми смішили Бога

І.

Жовтенята знали - за розкладом СРСРу

Галстуки червоні вдягнуть, коли їх приймуть в піонери

В Зарницю, потім комсомол

Стройотряд, парад, і ти пішов нагору

Або є інший варіант, якщо ти не Вася

Влаштуватися на продуктовій базі

Товар наліво, в тебе білі «жигулі»

Закурив, газуєш. Прощавайте, рогулі.

Мрії, мрії. Гострий смак.

Мрієш, мрієш. Хто ти є?

Поспішай, малюк. Не проґав знак.

Нова погода настає

Хіба ж ми розуміли, що коїться навколо

У школі танцювали євродиско у столовій

Темрява за вікнами. І усю дорогу.

Будували плани.

Ми смішили Бога (щосили, щосили)

ІІ.

Друга ступінь, настає капіталізм

Хто не поспішає, того немає

Там, де плавали гупьошки, тепер акули

Не те, щоби боролися, але здобули

Фарца, маца, кооператив «Локомотив»

Отримуєш стільки, за скільки заплатив

Крутиться товар, в тебе білий «мерседес»

Закурив, газуєш. Гудбай, КПСС

Мрії, мрії. Гострий смак.

Мрієш, мрієш. Хто ти є?

Поспішай, чувак. Не проґав знак.

Нова погода настає

Хіба ж ми розуміли, що коїться навколо

Танцювали техно посеред танцполу

Темрява за вікнами. І усю дорогу.

Будували плани.

ІІІ.

Крутиться планета і у третій фазі

Бородаті грошороби у повному екстазі

Біткоїн все зростає, сяють ферми.

Ніхто не продає, всі лікують нерви

Тепер вам не тоді, чоловічі бігуді

Бігаєш із ранку. Триста від груді

Еко, млеко, в тебе біла «тесла»

Вейп димить. Тобі повезло.

Мрії, мрії. Гострий смак.

Мрієш, мрієш. Хто ти є?

Сорок тисяч друзів, але ти – одинак

Нова погода настає

Ніхто не розуміє, що коїться навколо

Танці раз на рік, бо не до того.

Темрява за вікнами. І усю дорогу.

Будували плани.

Ми смішили Бога...

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