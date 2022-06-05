"ТИТР": в Україні з'явився онлайн-кінотеатр з фільмами про культуру

В Україні запрацював онлайн-кінотеатр, який демонструє кінострічки про мистецтво та культуру. "ТИТР" показує не лише українські, а й закордонні фільми. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Онлайн-кінотеатр "ТИТР" пропонує глядачам українські та закордонні фільми про музику, моду, мистецтво та культуру.

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Зараз в онлайн-кінотеатрі "ТИТР" доступні для перегляду 38 фільмів за ЦИМ посиланням.

"Уже 7 років ми випускаємо в український прокат документальне кіно про музику й культуру, кіноконцерти та незалежні художні стрічки. За цей час ми зіткнулися з закриттям кінотеатрів, обмеженою кількістю кінозалів в Україні або їх повною відсутністю у багатьох містах. Не всі кінотеатри готові показувати немасове кіно, та й, зрештою, регулярні локдауни цьому теж не сприяють. Так, спільний перегляд на великому екрані – це особливий досвід. Але нова реальність вимагає альтернативи на всі випадки життя. І тому ми створили онлайн-кінотеатр ТИТР, де фільми можна подивитись легально в будь-якому куточку України та в будь-який зручний час", – прокоментували творці.

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