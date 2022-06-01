Миколайчук OPEN: у Чернівцях відбудеться безплатний кінофестиваль

Кінофестиваль Миколайчук OPEN у Чернівцях презентуватиме українські фільми, які не виходили на екрани кінотеатрів. Читайте далі та дізнайтеся, які фільми там показуватимуть!

Кінофестиваль Миколайчук OPEN триватиме з 15 до 19 червня. Цю подію присвячено 81 річниці українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука. Локація – Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука в Чернівцях. Вхід вільний, за умови попередньої реєстрації.

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Під час кінофестивалю збиратимуть кошти на потреби ЗСУ.

Повна програма кінофестивалю буде доступна на початку червня. Зараз організатори повідомили, що відвідувачі зможуть переглянути такі фільми:

Фестиваль відкриє фільм " Будинок «Слово». Нескінчений роман » режисера Тараса Томенка. Це історія про знищення радянською владою українського мистецького руху у 1920-1930 роках у Харкові.

» режисера Тараса Томенка. Це історія про знищення радянською владою українського мистецького руху у 1920-1930 роках у Харкові. Ще покажуть режисерську роботу 1981 року – " Така пізня, так тепла осінь " Івана Миколайчука.

" Івана Миколайчука. Переглянути можна буде фільм "Маріуполіс" та "Парфенон". Їхній автор – литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, якого вбили російські окупанти.

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