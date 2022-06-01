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Миколайчук OPEN: у Чернівцях відбудеться безплатний кінофестиваль

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Миколайчук OPEN: у Чернівцях відбудеться безплатний кінофестиваль - фото 1

Кінофестиваль Миколайчук OPEN у Чернівцях презентуватиме українські фільми, які не виходили на екрани кінотеатрів. Читайте далі та дізнайтеся, які фільми там показуватимуть!

Кінофестиваль Миколайчук OPEN триватиме з 15 до 19 червня. Цю подію присвячено 81 річниці українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука. Локація – Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука в Чернівцях. Вхід вільний, за умови попередньої реєстрації.

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Під час кінофестивалю збиратимуть кошти на потреби ЗСУ.

Повна програма кінофестивалю буде доступна на початку червня. Зараз організатори повідомили, що відвідувачі зможуть переглянути такі фільми:

  • Фестиваль відкриє фільм "Будинок «Слово». Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка. Це історія про знищення радянською владою українського мистецького руху у 1920-1930 роках у Харкові.
  • Ще покажуть режисерську роботу 1981 року – "Така пізня, так тепла осінь" Івана Миколайчука.
  • Переглянути можна буде фільм "Маріуполіс" та "Парфенон". Їхній автор – литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, якого вбили російські окупанти.

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