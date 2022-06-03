Українські короткометражки потрапили у програму престижного Palm Springs Short Fest

Короткометражні фільми українського виробництва – "Оператор Вікторія" та "Джордан 96" – потрапили у програму одного із найбільших кінофестивалів короткого метру Palm Springs Short Fest. Прикметно, що переможців автоматично номінують на "Оскар" і BAFTA Awards.

Короткометражки "Оператор Вікторія" і "Джордан 96", які потрапили на фестиваль Palm Springs ShortFest, виробив український продакшн ForeFilms.

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The Palm Springs International ShortFest – це міжнародний короткометражний фестиваль у Палм-Спрінгс. Його вважають одним з найбільших кінофестивалів короткометражного кіно у світі. Під час фестивалю гостям показують короткометражки різних жанрів з різних країн світу. Серед короткого метру й ігрові, і документальні, й анімовані фільми.

"Оператор Вікторія"

Режисерка Анна Яценко розповідає глядачам історію операторки кол-центру Служби психологічної підтримки, яка перебуває у складних та токсичних стосунках із чоловіком, у якого наркозалежність.

"Джоржан 96"

Для режисерки Катерини Лесик це дебютна кінострічка. Короткометражка заснована на реальних подіях, які трапилась з батьками авторки напередодні її народження. Дії цього фільму розгортаються в провінційному містечку у середині 90-х років. Історія розповідає про 18-річного Андрія, який допомагає знайти Женю. Це його зниклий друг-однокласник, чий батько "працює" місцевим кримінальним авторитетом.

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