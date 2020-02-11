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Тітоньки провчили племінника за фразу "прибирання – для дівчаток" (фото)

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Хлопець назвав прибирання дівочою справою - фото 1
Хлопець назвав прибирання дівочою справою

Хлопчик впевнено заявив, що прибиранням повинні займатись лише дівчата, і тепер фото його покарання поширюється в мережі. А ви погоджуєтесь з малюком?

На платформі Reddit користувач з ніком Val_igato опублікував допис зі знімком свого племінника, який швидко став популярним. Річ у тому, що під час сімейної вечері хлопчик заявив, що "прибирання – для дівчаток".

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У дорослому віці така фраза могла б стати приводом для сварки, але тітоньки вирішили показати дитині, що він помиляється. Але нащо проводити нудні бесіди, якщо все можна перевірити на собі. Тож племінник через сексистську заяву взявся саме за ту дівочу справу – прибирання.

До слова, майже всі коментатори погодились з покаранням для хлопця та наголосили, що тут підвело і виховання, вочевидь, дядько також дозволяє собі такі вислови.

Meet my nephew, who decided to say that cleaning was for girls, while surrounded by his much older aunts. from r/KidsAreFuckingStupid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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