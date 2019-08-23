Титанік на дні океану: як виглядає лайнер через 107 років після катастрофи

Група дослідників вперше за 14 років спустилася на підводних апаратах до "Титаніка". Корабель, що лежить на дні Атлантики, зняли на відео у високій роздільній здатності. Дивіться, який вигляд має судно зараз!

Щоб зафільмувати "Титанік", ученим довелось спуститись на 4-кілометрову глибину. Саме там лежать рештки пароплава, який через сильну течію, солону воду і бактерії, що поїдають метал, поступово руйнується. Як розповіли учасники експедиції, деякі частини лайнера, наприклад, ванна капітана, показана в культовому фільмі Джеймса Кемерона, вже зникли.

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Загалом команда дослідників здійснила 5 занурень. Фото та відео підтвердили, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Найбільше постраждав правий борт. Нові кадри "Титаніка" у якості 4К використають у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

Нагадаємо, що "Титанік" затонув в 1912 році у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – із Саутгемптона до Нью-Йорка. Пароплав зіткнувся з айсбергом. На борту лайнера перебували 2200 осіб, близько 1500 пасажирів і членів екіпажу загинули.

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