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Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2

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Кейт Вінслет навчилась затримувати подих на понад 7 хвилин - фото 1
Кейт Вінслет навчилась затримувати подих на понад 7 хвилин

Британська актриса Кейт Вінслет задля ролі у другій частині фільму "Аватар" навчилася затримувати дихання на понад сім хвилин. Про це та інші деталі зі знімального майданчика вона розповіла в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Задля зйомок у картині режисера Джеймса Кемерона актрисі довелося навчитися фрідайвінгу – підводному плаванню без використання будь-якого додаткового обладнання, наприклад акваланга.

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Це було просто неймовірно. Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин і 14 секунд. Божевільна річ, – каже Вінслет.

Вона додала, що грає в "Аватарі-2" якусь "водну людину", але інших подробиць про сюжет вирішила не розповідати, оскільки їх тримають в секреті.

Майбутній фільм став першою спільною роботою Кейт Вінслет і Джеймса Кемерона після "Титаніка", в якому актриса зіграла одну з головних ролей. За її словами, знову працювати з ним було чудово, а сам режисер став спокійнішим і стриманішим.

Прем'єра "Аватара-2" запланована на грудень 2022 року. У головних ролях глядачі побачать Сігурні Вівер, Сема Уортінгтона, Зої Салдану та Джоела Девіда Мура. Значна частина дій у картині буде проходити в океані міфічної планети Пандора, а сам фільм розповість про любов і історії сім'ї колишнього землянина Джейка Саллі в образі аватара і його коханої Нейтірі.

У травні у твіттері "Аватара" з'явився кадр зі зйомок сиквелу. На фотографії актори одягнені в костюми з датчиками захоплення руху, тому вже тоді ЗМІ припустили, що нова частина картини буде про підводний світ Пандори.

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Джерело: The Hollywood Reporter
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