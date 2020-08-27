Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2

Британська актриса Кейт Вінслет задля ролі у другій частині фільму "Аватар" навчилася затримувати дихання на понад сім хвилин. Про це та інші деталі зі знімального майданчика вона розповіла в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Задля зйомок у картині режисера Джеймса Кемерона актрисі довелося навчитися фрідайвінгу – підводному плаванню без використання будь-якого додаткового обладнання, наприклад акваланга.

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Це було просто неймовірно. Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин і 14 секунд. Божевільна річ, – каже Вінслет.

Вона додала, що грає в "Аватарі-2" якусь "водну людину", але інших подробиць про сюжет вирішила не розповідати, оскільки їх тримають в секреті.

Майбутній фільм став першою спільною роботою Кейт Вінслет і Джеймса Кемерона після "Титаніка", в якому актриса зіграла одну з головних ролей. За її словами, знову працювати з ним було чудово, а сам режисер став спокійнішим і стриманішим.

Прем'єра "Аватара-2" запланована на грудень 2022 року. У головних ролях глядачі побачать Сігурні Вівер, Сема Уортінгтона, Зої Салдану та Джоела Девіда Мура. Значна частина дій у картині буде проходити в океані міфічної планети Пандора, а сам фільм розповість про любов і історії сім'ї колишнього землянина Джейка Саллі в образі аватара і його коханої Нейтірі.

У травні у твіттері "Аватара" з'явився кадр зі зйомок сиквелу. На фотографії актори одягнені в костюми з датчиками захоплення руху, тому вже тоді ЗМІ припустили, що нова частина картини буде про підводний світ Пандори.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!



Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ — Avatar (@officialavatar) May 13, 2020

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