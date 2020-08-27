На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2
-
- 32
Британська актриса Кейт Вінслет задля ролі у другій частині фільму "Аватар" навчилася затримувати дихання на понад сім хвилин. Про це та інші деталі зі знімального майданчика вона розповіла в інтерв'ю The Hollywood Reporter.
Задля зйомок у картині режисера Джеймса Кемерона актрисі довелося навчитися фрідайвінгу – підводному плаванню без використання будь-якого додаткового обладнання, наприклад акваланга.
Це цікаво: Тенет: у мережі з'явився фільм про фільм Крістофера Нолана
Це було просто неймовірно. Моя найдовша затримка дихання становила 7 хвилин і 14 секунд. Божевільна річ, – каже Вінслет.
Вона додала, що грає в "Аватарі-2" якусь "водну людину", але інших подробиць про сюжет вирішила не розповідати, оскільки їх тримають в секреті.
Майбутній фільм став першою спільною роботою Кейт Вінслет і Джеймса Кемерона після "Титаніка", в якому актриса зіграла одну з головних ролей. За її словами, знову працювати з ним було чудово, а сам режисер став спокійнішим і стриманішим.
Прем'єра "Аватара-2" запланована на грудень 2022 року. У головних ролях глядачі побачать Сігурні Вівер, Сема Уортінгтона, Зої Салдану та Джоела Девіда Мура. Значна частина дій у картині буде проходити в океані міфічної планети Пандора, а сам фільм розповість про любов і історії сім'ї колишнього землянина Джейка Саллі в образі аватара і його коханої Нейтірі.
У травні у твіттері "Аватара" з'явився кадр зі зйомок сиквелу. На фотографії актори одягнені в костюми з датчиками захоплення руху, тому вже тоді ЗМІ припустили, що нова частина картини буде про підводний світ Пандори.
Читайте також: Нормальний підхід: фанати бойкотують Бетмен з Паттінсоном, аби той знявся у порно
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
21:26Український додаток Reface обійшов TikTok в американському AppStore
-
21:0528 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44У Новій Зеландії продаватимуть м'ясо з коноплі: яке воно на смак
-
20:21Зможеш відкрити – отримаєш скарб: американець знайшов на своїй фермі сейф з запискою
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:51Користувачів Android попередили про небезпечне ПЗ
-
19:43Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2
-
19:22Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять свого партнера
-
19:12Нова Єва Браун: Меланія Трамп у костюмі в стилі мілітарі обурила мережу
-
18:52Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі
-
18:49Картинки з Днем ангела Марії 2020: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
18:43Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет
-
18:26Психологи розповіли, як правильно розслаблятися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
18:14Блогер порівняв усі покоління Samsung Galaxy Note: як змінювався популярний фаблет
-
18:05Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Краще за McDonald's: рецепт хрустких домашніх наггетсів
-
17:42Сара Мішель Геллар би плакала: перезапуск Баффі шокує фанатів легендарного серіалу
-
17:23NASA знайшло галактику у формі винищувача із Зоряних війн
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
17:13Що відомо про наймолодшого володаря Букерівської премії 2020
-
16:57Названі нові цілющі властивості кунжуту
-
16:42Яку мову програмування потрібно знати, щоб заробляти найбільше
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня