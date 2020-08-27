Тенет: у мережі з'явився фільм про фільм Крістофера Нолана

Крістофер Нолан розповідає, чому "Тенет" треба дивитися в кінотеатрі

На ютуб-каналі студії Warner Bros. з'явилося 10-хвилинне відео про зйомки нового фільму Крістофера Нолана "Тенет". У ньому можна побачити фрагменти інтерв'ю з акторським складом і членами знімальної групи.

Зауважимо, що стрічку "Тенет" високо оцінили кінокритики та глядачі. Ви теж можете поділитися враженнями від перегляду, адже картина уже вийшла у прокат в Україні.

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"У фільмі розглядається концепція інверсії, тобто ідея того, що ентропія об'єкта або людини може бути звернена назад. Це дуже кінематографічно. Це потрібно бачити на великому екрані для повного занурення", – розповідає Нолан у ролику, пояснюючи глядачам, чому йому було важливо випустити "Тенет" у кінотеатрах, а не зробити доступ до перегляду у мережі.

Нагадаємо, в "Тенеті" знялися Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Клемансо Поезі, Майкл Кейн і Елізабет Дебікі. Один з треків для стрічки "про світ міжнародного шпигунства" записав репер Тревіс Скотт.

В українському прокаті фільм показуватимуть до 23 вересня, тож не проґавте можливість переглянути його.

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