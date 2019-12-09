Типовий Нью-Йорк: відео з метро в Брукліні підкорило мережу

Нью-Йорк щороку приймає мільйони туристів, які встигають стикнутись з реаліями Великого яблука та не розчаруватись у місті. Але інколи різні курйозні ситуації все ж змушують Нью-Йорк з'являтись не у найкращому світлі.

На одній зі станцій метро Franklin Avenue в Брукліні пішоходи помітили несподіваного кавомана - мишу, яка впевнено тягнула з собою одноразову склянку з кавою. Як відзначила авторка відео, тваринка зробила її день.

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А от коментатори наголошують, що для Нью-Йорка це доволі типова ситуація, адже тут чимало гризунів, які спокійно "користуються" метрополітеном та обожнюють піцу. Тому маленький шанувальник кави зумів здивувати. Вочевидь, у місті такий шалений ритм, що навіть найменші його мешканці не встигають за ним без чашки ароматного напою.

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