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Типовий Нью-Йорк: відео з метро в Брукліні підкорило мережу
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Нью-Йорк щороку приймає мільйони туристів, які встигають стикнутись з реаліями Великого яблука та не розчаруватись у місті. Але інколи різні курйозні ситуації все ж змушують Нью-Йорк з'являтись не у найкращому світлі.
На одній зі станцій метро Franklin Avenue в Брукліні пішоходи помітили несподіваного кавомана - мишу, яка впевнено тягнула з собою одноразову склянку з кавою. Як відзначила авторка відео, тваринка зробила її день.
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А от коментатори наголошують, що для Нью-Йорка це доволі типова ситуація, адже тут чимало гризунів, які спокійно "користуються" метрополітеном та обожнюють піцу. Тому маленький шанувальник кави зумів здивувати. Вочевидь, у місті такий шалений ритм, що навіть найменші його мешканці не встигають за ним без чашки ароматного напою.
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