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Кіт привітався з людиною і став зіркою мережі (відео)

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Балакучий кіт вразив мережу - фото 1
Балакучий кіт вразив мережу / instagram.com/gambino_911

Користувачі не можуть припинити передивлятися знову і знову відео з рудим котом на прізвисько Гамбіно Бамбіно, а все тому, що він уміє вітатись і робить це з акцентом. Зацініть!

Життя з котами сповнене сюрпризів: одного моменту ти стаєш їхнім рабом, а іншого вони вже дарують тобі можливість себе погладити. Але 8-річний пухнастик на прізвисько Гамбіно Бамбіно знайшов новий спосіб здивувати свого власника.

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На перший погляд, відео нічим не відрізняється від мільйонів інших про домашніх улюбленців, аж поки рудий кіт не вимовляє з акцентом "Well, Hi!" (Ну що ж, привіт). Тому за короткий час запис з Гамбіно отримав понад 850 тисяч переглядів, адже користувачі постійно дивляться ролик знову і знову!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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