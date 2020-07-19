Типова блогерка: мем з котом підкорив мережу

Домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, але не лише через свою поведінку чи вигляд, а й завдяки креативним господарям. Цей кіт також не став винятком з правил.

На платформі Reddit користувач з ніком Donttalktome4 поділився колажем з котом, який за короткий час піднявся в тренди. За лічені години допис зібрав понад 35 балів та майже 300 коментарів. А все тому, що на знімках з описом "Інфлюенсери виглядають так" можна побачити пухнастика у майці за ноутбуком, який різко стає жертвою фотошопу на другому кадрі.

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"Просто подивіться на мем: так страшно, що це справді нагадує людей", – відзначив автор. І справді, чимало коментаторів наголосили, що сучасні блогери не уявляють своєї фото без ефектів схуднення та покращення. А зважаючи на те, що їм не дарма вважають інфлюенсерами, адже вони впливають на думки своєї аудиторії, це створює не найкращий тренд для молодого покоління, яке починає соромитись справжнього себе.

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