Тіна Кароль підкреслила фігуру шикарною сукнею

Свій образ зірка доповнила човниками в тон від Louis Vuitton / tsn.ua

Співачка Тіна Кароль вийшла у світ в романтичному платті.

Співачка Тіна Кароль, яка стала зірковим тренером вокального проекту "Голос країни" вже вшосте, зачарувала зовнішнім виглядом.

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Артистка з'явилася в студії ранкової програми "Сніданок з 1+1" в ніжному образі. Тіна приміряла трикотажне плаття з атласними бантиками з колекції українського бренду Anna October (в 2016 році автор сукні стала найкращим дизайнером року і отримала головну премію Mercedes-Benz Fashion Days Kiev Prize).

Вартість вбрання з квітковим принтом становить 270 євро (8500 гривень). Свій образ зірка доповнила човниками в тон від Louis Vuitton і великими кульчиками.

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