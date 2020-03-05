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Google оновила інтерфейс YouTube Music: що нового

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YouTube Music - фото 1
YouTube Music

YouTube Music оновили, і це піде тільки на користь користувачам. Оновлений додаток вже доступний на Android.

Компанія Google переробила дизайн мобільного додатка YouTube Music для платформи Android.

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Після декількох тижнів тестування користувачам став доступний новий екран Now Playing, який відображається під час програвання музики. Швидше за все, новий інтерфейс з'явиться на iOS найближчим часом.

Оновлений дизайн пропонує додаткові елементи управління. Так, у верхній частині екрану є перемикач, який дозволяє перейти в режим відтворення музики або музичних кліпів. Що дивно, тепер до пісень буде додаватися їх текст, щоб кожен користувач міг оцінити не тільки звучання, але і сенс, який був закладен в тексті.

Google оновила інтерфейс YouTube Music: що нового - фото 390339

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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