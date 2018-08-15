Тіна Кароль показала фото з сином із відпочинку

Популярна українська співачка Тіна Кароль опублікувала в своєму Instagram знімки з сином Веніаміном.

Чорно-білі фото були зроблені на тлі чудового пейзажу. На одному з кадрів Тіна з Веніаміном стоять за руку і посміхаються.

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При цьому виконавиця вирішила ніяк не підписувати фото. Однак шанувальники все одно оцінили знімки і відзначили, що син Кароль дуже схожий на батька.

A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 14, 2018 at 10:44am PDT

"На тата схожий", "Копія тата", "Так схожий на Женю", "Які ж ви гарні", "Які зворушливі", "Яке милі і теплі фото, дивлюся на них і відразу ж посмішка на обличчі! Веня так виріс вже", "Дуже круто", "Дуже мило", – написали користувачі в коментарях.

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