Тіна Кароль у несподіваному образі дебютувала у кіно

Українська співачка Тіна Кароль знялася в короткометражній стрічці "Колишні".

Для Тіни Кароль це був перший досвід у амплуа актриси. Співачка зізналася, що дуже переживає через майбутню прем'єру фільму.

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"Я мрію про величезне кіно. Кажу "величезне", тому що для мене це дуже велика мрія. І мені відкрили шлях до неї: запросили на проби до фільму "Колишні". Там я була саме актрисою, а не Тіною Кароль, просто дівчиною, яка мріє зіграти в кіно. Я дійсно пройшла кастинг, і після нього мене затвердили на роль. Неймовірно вдячна за цю можливість", – розповіла Тіна.

"Колишні" – це якась психологічна драма, навіть трохи дивна. Але мені здається, що вийде класно. Там у мене невеликий епізод, і я спробувала зробити все, що було в моїх силах. Подивимося! Дуже боюся прем'єри", – зазначила Кароль.

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