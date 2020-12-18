Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес

Співачка Тіна Кароль приголомшила фоловерів новим фото. Шанувальники у захваті від сміливості Тіни!

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно позувала в образі жінки-кішки на підлозі, розбурхала уяву шанувальників доволі сміливим кадром.

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На сторінці в Instagram зірка розмістила зухвалу фотографію, на якій позує топлес. Оголені груди виконавиця грайливо прикриває руками. Автором відвертого фото Тіни стала фотограф Анна Гончарова. Цим кадром Кароль хотіла привернути увагу фанатів до прийдешнього релізу вистави Ювілейний альбом на Spotify. І, судячи з відгуків фоловерів, артистці це вдалося:

Тіна Григорівна – це вогонь!

Мати, ти зійшла з розуму? Яка краса?

Нереальна! Чекаємо дуже сильно.

Пожежа не гаситься вже давно. З нетерпінням чекаємо.

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