Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес

  • 2
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Співачка Тіна Кароль приголомшила фоловерів новим фото. Шанувальники у захваті від сміливості Тіни!

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно позувала в образі жінки-кішки на підлозі, розбурхала уяву шанувальників доволі сміливим кадром.

І ще: Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою

На сторінці в Instagram зірка розмістила зухвалу фотографію, на якій позує топлес. Оголені груди виконавиця грайливо прикриває руками. Автором відвертого фото Тіни стала фотограф Анна Гончарова. Цим кадром Кароль хотіла привернути увагу фанатів до прийдешнього релізу вистави Ювілейний альбом на Spotify. І, судячи з відгуків фоловерів, артистці це вдалося:

  • Тіна Григорівна – це вогонь!
  • Мати, ти зійшла з розуму? Яка краса?
  • Нереальна! Чекаємо дуже сильно.
  • Пожежа не гаситься вже давно. З нетерпінням чекаємо.

Це цікаво: Ця актриса зіграє Вітні Х'юстон у біографічному фільмі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 221
Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати
  • 16 грудня, 16:52
  • 257
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2717251
Загрузка...
Новини