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Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
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Актриса Міла Йовович – справжня українська гордість. Уродженка Києва, покинувши рідне місто в абсолютно в несвідомому віці, зробила приголомшливу кар'єру моделі і актриси в Голлівуді. В день 45-річчя Міли ми згадуємо її найяскравіші кіноролі.
Сьогодні Міла Йовович – суперзірка. Вона фешн-модель, співачка, композитор і одна з найпопулярніших кіноактрис. При цьому Міла заявляє, що головне в її житті – сім'я, а мільйони глядачів у всьому світі люблять її за яскраві ролі, які вона втілила на екрані!
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Ну ти й дурень
У цій стрічці наречена Хлоя кидає Оуена заради акторської кар'єри в Лос-Анджелесі. Але після повернення до Нью-Йорку друзі влаштовують Оуену побачення в сліпу з дівчиною, на ім'я Надін (Міла Йовович). Перша неприязнь обох призводить надалі до дружби, і Оуен в особі Надін знаходить ту підтримку, якої йому так бракувало з Хлоєю. Але як тільки все в житті героя починає налагоджуватися, шоу горе-актриси закривають і вона повертається назад з твердим наміром відродити свої відносини з Оуеном. Чи залишиться він з прекрасною Надін, або стара пристрасть виявиться сильнішою за нього?
Четвертий вид
Ця кінострічка є одним з найбільш тривожних фільмів жаху останніх років. Це прекрасний приклад моторошного псевдодокументального фільму про викрадення людей інопланетянами. Йовович грає психотерапевта Абігайл Тайлер, яка проводить бесіди з групою пацієнтів, яким постійно сниться один сон: сова, яка уважно спостерігає за ними. Фільм дійсно страшний.
П'ятий елемент
Вперше всесвітня популярність до Міли Йовович прийшла саме після виходу фільму П'ятий елемент. За сюжетом злі сили об'єднуються, щоб встановити владу над усім світом, але їм в цьому перешкоджають п'ять елементів, одним з яких є дівчина Лілу. Цікаво, що режисер фільму Люк Бессон шукав ідеальну Лілу дуже довго. Але маловідома актриса виграла кастинг приблизно в 3 тисяч конкуренток і зачарувала режисера тим, що швидко вивчила створену ним божественну мову.
Жанна д'Арк
У 1429 році в самий розпал Столітньої війни дівчинка-підліток перед усім світом заявляє, що вона почула голоси ангелів, які сказали, що їй судилося зняти облогу з Орлеана і вигнати загарбників з королівства. Спочатку це був просто голос молодої дівчини, але пізніше він зміцнів, його почули правителі, війська вишикувалися в бій, і всі її земляки були натхненні промовами Жанни, за якою пішла вся країна.
Оселя зла
У 2002 році почалися зйомки Міли в одній з найвідоміших зомбі-саг всіх часів. Сюжет фільму з самого початку відійшов від сюжетної лінії відеоігри, на якій він був заснований. Міла Йовович грає роль Еліс Абернаті, агента безпеки, яка працює в корпорації Umbrella, що проводить зловісні експерименти у величезній лабораторії під землею.
Готель Мільйон доларів
У закладі для душевнохворих під назвою Мільйон доларів рідко відбуваються надзвичайні події, бо його мешканці не становлять загрози для оточуючих. Але одного разу в цьому місці знаходять мертвим душевнохворого Ізраеля Іззі Голдкісса, сина впливового політика Стенлі Голдкісса. Для з'ясування обставин смерті Іззі батько покійного наймає агента ФБР Скіннера, що славиться нетрадиційними методами ведення розслідувань.
Повернення в Блакитну лагуну
Навіть в Раю не можна зупинити біг часу, герої Блакитної Лагуни, які довгі роки щасливо прожили на ідилічному безлюдному острові, померли, але їх тропічний рай не залишився пустелею. На зміну їм прийшли їх син Річард і дівчинка Лілі, дочка загиблої пасажирки корабля. Вимушені з восьми років жити одні в загубленому серед океану тропічному раю, вони безтурботно проводили дні у своєму Едемі, непомітно перетворюючись з хлопчика і дівчинки на чоловіка і жінку. Але одного разу біля острова кидає якір корабель.
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