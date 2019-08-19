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Тіна Кароль знялася у відвертому купальнику: гарячий знімок

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль знялася у сексуальному образі., привівши в захват своїх передплатників. Артистка приміряла пікантний купальник, який оголяє частину зони бікіні. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на новому сексуальному знімку Тіна Кароль знялася в сріблястому купальнику незвичайного дизайну. Бічні шлейки трусиків купальника не пришиті до вбрання, а подовжені й зав'язуються спереду. Такий крій ефектно підкреслив апетитні форми артистки.

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На одному з фото співачка стоїть боком, демонструючи глибокі вирізи купальника на стегнах. Зірка гладить обличчя скульптури, що стоїть біля туй.

Підписники красуні були у захваті від пікантного образу зірки. А сама Кароль таким чином анонсувала швидкий вихід нового кліпу на трек "Вабити".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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