На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тіна Кароль знялася у відвертому купальнику: гарячий знімок
-
- 21
Популярна українська співачка Тіна Кароль знялася у сексуальному образі., привівши в захват своїх передплатників. Артистка приміряла пікантний купальник, який оголяє частину зони бікіні. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, на новому сексуальному знімку Тіна Кароль знялася в сріблястому купальнику незвичайного дизайну. Бічні шлейки трусиків купальника не пришиті до вбрання, а подовжені й зав'язуються спереду. Такий крій ефектно підкреслив апетитні форми артистки.
І ще: Сергій Бабкін показав яскраві кадри відпочинком на Сардинії
На одному з фото співачка стоїть боком, демонструючи глибокі вирізи купальника на стегнах. Зірка гладить обличчя скульптури, що стоїть біля туй.
Підписники красуні були у захваті від пікантного образу зірки. А сама Кароль таким чином анонсувала швидкий вихід нового кліпу на трек "Вабити".
Читайте також: Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
13:15Ірина Шейк показала нову ефектну фотосесію
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
12:44У мережі показали "пульсацію" ядерного реактора: відео
-
12:27Завжди молода Хайді Клум шокувала голим бюстом (18+)
-
12:16У мережі показали новий супертонкий смартфон Nokia
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:53Шоколад не допоможе: учені спростували популярний міф
-
11:45Тіна Кароль знялася у відвертому купальнику: гарячий знімок
-
11:31У Латвії відмовляться від популярного виду транспорту
-
11:13Як бачать нашу планету інопланетяни: науковці показали фото
-
10:52Розкішна Дженніфер Лопес показала фанатам сідниці
-
10:42По Харкову розгулює зебра, яка втекла з екопарку
-
10:29Хлопці знайшли власний спосіб поливати дерева: епічне відео
-
10:14Сергій Бабкін показав яскраві кадри відпочинком на Сардинії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:51Несподівані властивості квасолі, які вас здивують
-
09:33Учені створили валізу для космічних подорожей
-
09:14Погода в Україні 19 серпня: у яких областях буде найспекотніше
-
08:55В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком
-
08:26Сексуальне відео з Емілі Ратажковскі підкорює Instagram (18+)
-
07:59Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячими кадрами з Лос-Анджелеса
-
07:33Mercedes відтворює гоночний болід 1932 року
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
-
06:39Картинки з Яблучним Спасом 2019: листівки та відкритки для привітання
- 18 серпня
-
21:49Тепер на Ferrari можна розсікати по воді: унікальний катер пустять з молотка
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
- 15 серпня
-
22:43Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
21:00Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого