Каменських загіпнотизувала мережу своєю красою

Українська співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі фото, на якому позує у стильному луці.

Так, у публікації, яка з'явилася на сторінці Насті Каменських, вона постала в спокусливому, хоч і скромному образі.

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Після кількох гарячих пляжних фото в бікіні, які Настя публікувала останнім часом, вона показала знімок в стильному, класичному вбранні, яке, однак, підкреслює її сексуальність і ефектність.

На ній довга вузька спідниця незвичайного забарвлення і чорний топ, поверх якого вона накинула білу шубку-безрукавку. Артистка відображена у пікантній позі, її волосся розпущене і укладене на одне плече, а на її обличчі яскравий макіяж. Перед Настею на столику стоїть незвичайна чорно-біла сумочка з великою брошкою у вигляді голови лева. В коментарях цей аксесуар на сумочці порівняли з дверним замком.

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