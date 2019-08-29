Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів

Сексуальна українська модель Ася Мікович вирішила пікантним образом привернути увагу громадськості до наболілої теми доріг. Дівчина, яка в мережі називає себе "інфраструктурною музою України", влаштувала відверту фотосесію біля харківського моста, що обвалився.

Так, українська красуня Ася Мікович знялася у розкутій фотосесії на тлі харківського моста, який обвалився 25 серпня. Для сексуальної акції модель обрала спортивні штани та майку вільного крою, бретельку якою злегка опустила, оголивши груди. Свій образ Ася доповнила каскою для ремонтних робіт.

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У коментарях до сміливих кадрів дівчина пояснила, що проблему можна вирішити, якщо докласти зусиль. Крім того, Мікович зазначила, що міст не був аварійним, адже там у 2018 році провели ремонтні роботи.

"Обвалився міст в Харкові, який навіть не значився аварійним, а аварійні у нас понад 60% мостів. Чи була причиною обвалу фура? Чи була вона там взагалі? Привести всі мости у задовільний стан дорого, складно і довго. Але наявність вагового контролю допомогла б уникнути цих випадків. Встановлення знаків, що обмежують рух на аварійних, допомогло б уникнути цих обвалів. А надалі, можливо, і врятувати чиєсь життя. Адже замість фури одного разу може бути автобус з дітьми", – йдеться у повідомленні.

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