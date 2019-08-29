Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками 1 вересня

Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів

  • 42
Ася Мікович - фото 1
Ася Мікович / instagram

Сексуальна українська модель Ася Мікович вирішила пікантним образом привернути увагу громадськості до наболілої теми доріг. Дівчина, яка в мережі називає себе "інфраструктурною музою України", влаштувала відверту фотосесію біля харківського моста, що обвалився.

Так, українська красуня Ася Мікович знялася у розкутій фотосесії на тлі харківського моста, який обвалився 25 серпня. Для сексуальної акції модель обрала спортивні штани та майку вільного крою, бретельку якою злегка опустила, оголивши груди. Свій образ Ася доповнила каскою для ремонтних робіт.

І ще: Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)

У коментарях до сміливих кадрів дівчина пояснила, що проблему можна вирішити, якщо докласти зусиль. Крім того, Мікович зазначила, що міст не був аварійним, адже там у 2018 році провели ремонтні роботи.

"Обвалився міст в Харкові, який навіть не значився аварійним, а аварійні у нас понад 60% мостів. Чи була причиною обвалу фура? Чи була вона там взагалі? Привести всі мости у задовільний стан дорого, складно і довго. Але наявність вагового контролю допомогла б уникнути цих випадків. Встановлення знаків, що обмежують рух на аварійних, допомогло б уникнути цих обвалів. А надалі, можливо, і врятувати чиєсь життя. Адже замість фури одного разу може бути автобус з дітьми", – йдеться у повідомленні.

Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів - фото 350843

Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів - фото 350844

Читайте також: Гучне повернення: стало відомо, хто стане ведучими нового сезону Орла і Решки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 736
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 995
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1716189
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз