Тіна Кароль знову повторила розкішний образ Джей Ло (18+)

Поп-співачка Тіна Кароль знову захоплює звабливими образами, як у Джей Ло. І тут складно обрати, хто ж має неймовірніший вигляд!

35-річна українська співачка Тіна Кароль обожнює тішити шанувальників не лише своєю творчістю, а й розкішними образами. Звісно ж, цим вона ділиться на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників.

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Нещодавно красуня знову приміряла відверту сукню, як у своєї закордонної колеги Дженніфер Лопес. Чорне обтисле вбрання від бренду Mônot з ефектним вирізом на спині лише підкреслило форми обох зірок.

Так виглядає у ньому Тіна Кароль (гортайте галерею):

А так засяяла на обкладинці видання WSJ. Magazine 51-річна Джей Ло:

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