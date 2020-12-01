Даша Астаф'єва завела шанувальників образом у відвертому бікіні: пікантні фото

Відома українська актриса та фотомодель Даша Астаф'єва підкорила підписників спокусливими знімками з відпочинку. Фото красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих гарячих кадрах 35-річна Даша Астаф'єва відображена на відпочину у Домінікані. Для зйомки українська секс-бомба вибрала блакитне бікіні, вихваляючись своїми жіночними формами. Образ зірка доповнила зібраним волоссям, прикрасами та відсутністю макіяжу.

І ще: Надя Дорофєєва розбурхала мережу зухвалим образом в екстремальному міні: спокусливе фото

Шанувальники були в захваті від знімків красуні і її розкішних форм, вони засипали співачку безліччю компліментів.

Читайте також: Зірка Танців з зірками похизувалася ідеальною фігурою у спокусливому спортивному костюмі