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Даша Астаф'єва завела шанувальників образом у відвертому бікіні: пікантні фото

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Відома українська актриса та фотомодель Даша Астаф'єва підкорила підписників спокусливими знімками з відпочинку. Фото красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих гарячих кадрах 35-річна Даша Астаф'єва відображена на відпочину у Домінікані. Для зйомки українська секс-бомба вибрала блакитне бікіні, вихваляючись своїми жіночними формами. Образ зірка доповнила зібраним волоссям, прикрасами та відсутністю макіяжу.

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Шанувальники були в захваті від знімків красуні і її розкішних форм, вони засипали співачку безліччю компліментів.

Даша Астаф'єва завела шанувальників образом у відвертому бікіні: пікантні фото - фото 437437

Даша Астаф'єва завела шанувальників образом у відвертому бікіні: пікантні фото - фото 437438

Даша Астаф'єва завела шанувальників образом у відвертому бікіні: пікантні фото - фото 437439

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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