Тіна Кароль знімає новий кліп у США: з'явилися перші кадри

Українська поп-діва Тіна Кароль готує для шанувальників новий кліп. Крайню відеороботу зірка випустила ще 4 місяці тому в дуеті з Бумбоксом, а цього разу нас чекає сольний проєкт.

На фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram опубліковано кілька роликів зі знімального майданчика. Відомо, що новий кліп співачка знімає в Лос-Анджелесі, а над відео працюють американські фахівці. Судячи з кадрів, ролик буде екранізацією свіжої україномовної пісні Тіни.

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Зацініть перші кадри:

"Це відео точно отримає нагороди. Не буду брехати, це моя найкраща робота", – каже режисер кліпу. З нетерпінням чекаємо новинку!

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