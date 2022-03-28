Тіна Кароль зібрала 2 мільйони гривень в Ізраїлі на потреби лікарні у Дніпрі

Український шоубіз не залишається осторонь, то зірки всеможливими способами намагаються допомогти українському народові у війні. До такої ініціативи долучилася й Тіна Кароль.

Так, українська співачка Тіна Кароль організувала у Тель-Авіві благодійний концерт Unite for Ukraine, під час якого артистка зібрала гроші для закупівлі медикаментів до лікарні у Дніпрі. Концерт проходив за підтримки посольства України в Ізраїлі. Вдалося зібрати 2 мільйони гривень.

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Гроші підуть на потреби 4-ї міської клінічної лікарні у Дніпрі. Наразі ця лікарня стала медичним хабом для поранених та постраждалих із Дніпровської, Запорізької областей та Маріуполя.

Зараз ми всі присвячені одній справі та кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну та віримо у нашу перемогу, — зазначила виконавиця.

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