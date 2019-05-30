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Тіна Кароль здивувала відвертим чорно-білим фото

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Дописувачі зауважили, що співачка має вигляд аж надміру чутливий - фото 1
Дописувачі зауважили, що співачка має вигляд аж надміру чутливий / 1plus1.ua

Співачка Тіна Кароль оголила частину грудей і стегно, позуючи у манірній позі. А от фанати знову зауважили, що Тіна публікує старе фото.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним фото. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому фото Кароль напівлежить на кріслі, спершись руками на його поручні. Співачка позує в чорному вбранні з довгими рукавами і відвертим декольте. Лінія вирізу опускається настільки низько, що видно білизну зірки.

Одну ногу Кароль зігнула в коліні, поклавши на другу, оголивши стегно. Образ зірки доповнює темний макіяж очей і затлумлений погляд. Дописувачі зауважили, що співачка має вигляд аж надміру чутливий, проте не забули відзначити, що це стара фотосесія Кароль.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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