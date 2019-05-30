Антитіла – Symphony: новий кліп та слова пісні

Новий хіт від українського гурту "Антитіла" – це робота у співпраці з відомим британським гуртом Clean Bandit. Дивіться кліп, слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Вперше відеороботу та пісню "Symphony" гурт вже презентував наживо 25 травня під час масштабного концерту на "Арені Львів", який розпочав стадіонний тур "Hello" містами України. Майже двадцять тисяч людей, що зібралися на стадіоні, оцінили роботу бурхливими оплесками.

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Кліп та пісня створені у співпраці з володарем Ґреммі, гуртом Clean Bandit. До Антитіл звернулися представники британського гурту та запропонували приєднатися до міжнародного проекту, в рамках якого необхідно було створити власну, українську версію відомої пісні. АНТИТІЛА погодилися і два гурти об'єдналися задля музичного експерименту в Україні.

Дивитись онлайн новий кліп Антитіла – Symphony:

ТЕКСТ ПІСНІ АНТИТІЛА – Symphony:

Ми читаєм символи,

Ловимо в них дещо більше.

Мрії носимо в собі,

Мрії нам усім так личать.

Вся увага на екран,

Скоро там засяє зірка.

Все що дійсно треба нам,

В себе вірити настільки,

Щоб не вестись на зайвий шум,

Щоб не здолав раптовий сум,

Завжди відкриті для нового,

Й один для одного.

Приспів:

Із далеких міст приходять символи.

І вже не такі самотні ми.

Символи!

Передай привіт за сім морів!

Ми читаєм символи,

Коли друзі десь далеко.

Згадуєм часи коли,

Разом було добре й легко.

Хто із нас здивує світ?

Кому в ньому буде мілко?

Обіцяли молоді

В себе вірити настільки,

Щоб не здолав раптовий шум,

Щоб не вестись на зайвий сум,

Завжди відкриті для нового,

Й один для одного.

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