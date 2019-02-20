Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Найкрасивіша plus-size модель заінтригувала новими фото

  • 145
Ешлі Грем у спокусливій фотосесії - фото 1
Ешлі Грем у спокусливій фотосесії / instagram.com/ashleygraham

Одна з найпопулярніших моделей plus-size у світі Ешлі Грем потішила прихильників свіжими кадрами з нової зйомки. Дівчина вкотре похизувалась стрункими ногами та апетитними формами.

31-річна американська plus-size модель Ешлі Грем надихає і підкорює серця людей з усього світу не лише з модних подіумів та обкладинок глянців, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 8 мільйонів користувачі, адже вона намагається майже щодня ділитись чимось новим та корисним з фанатами.

І ще: Зірка реаліті-шоу похизувалась формами у незвичайній фотосесії

Нещодавно Ешлі показала серію фото у стилі ретро, зазначивши, що невдовзі прихильники побачать більше. Коротеньке шкіряне пальто не лише підкреслило фігуру зірки, а й відкрило її довгі стрункі ноги.

Гортайте галерею:

Читайте також: Дженніфер Лопес оголилася заради відвертих танців: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1834
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228222
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз