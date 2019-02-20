Найкрасивіша plus-size модель заінтригувала новими фото

Одна з найпопулярніших моделей plus-size у світі Ешлі Грем потішила прихильників свіжими кадрами з нової зйомки. Дівчина вкотре похизувалась стрункими ногами та апетитними формами.

31-річна американська plus-size модель Ешлі Грем надихає і підкорює серця людей з усього світу не лише з модних подіумів та обкладинок глянців, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 8 мільйонів користувачі, адже вона намагається майже щодня ділитись чимось новим та корисним з фанатами.

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Нещодавно Ешлі показала серію фото у стилі ретро, зазначивши, що невдовзі прихильники побачать більше. Коротеньке шкіряне пальто не лише підкреслило фігуру зірки, а й відкрило її довгі стрункі ноги.

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