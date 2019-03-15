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Тіна Кароль показала звабливе декольте

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото, на якому вона постає в дуже пікантному образі, де видно пишні груди.

На офіційній сторінці Тіни Кароль в мережі Instagram з'явився знимок, на якому поп-діва в шикарній блакитній сукні та бежевому тренчі. Наряд вигідно підкреслив груди співачки.

До теми: Тіна Кароль показала пишні груди в Instagram

Доповнила образ Тіна яскравою помадою кривавого кольору, розпущеним волоссям з фірмовими хвилями та елегантними сережками з перлами. Також пікантності додає шнурівка на тілі, яка йде по стегну.

І ще: Тіна Кароль вразила чуттєвим образом для Vogue

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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